Handball-Landesliga SV Neukirchen gelingt der Sprung in die Verbandsliga

Ein ähnliches Bild nach dem Seitenwechsel: In den ersten 15 Minuten fehlte es an der Dynamik. Erst als das Tempo deutlich erhöht wurde, hatte Bottrop nicht mehr den Hauch einer Chance. „Im Prinzip haben insgesamt gute 30 Minuten ausgereicht, um zu bestehen“, so Trainer Peter Wiedemann. „Wir haben aber auch die Chance genutzt, unseren beiden jungen Rückraumspielern Max Mehlich und Jan Franzen mehr Spielanteile zu ermöglichen.“ Tore: Knapinski (10/2), K. Wiedemann (8), Köhler, A. Spoo, Schmidt und Franzen (je 3), Mehlich.