Handball-Landesliga Lintfort holt mit neuer Deckungsvariante ersten Saisonsieg

Einen hart umkämpften 27:23 (11:12)-Erfolg fuhr der TV Schwafheim in der Gruppe 3 gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade II ein. Von der ersten Sekunde an bedachten die Gäste Regisseur Kevin Wiedemann mit einer Manndeckung, was den Hausherren zunächst überhaupt nicht schmeckte. Im Angriff agierten sie zu ungeduldig. Nach dem Seitenwechsel spielten die Schwafheimer ihre Vorstöße mit mehr Geduld aus, was prompt zum Erfolg führte. Fortan waren sie das dominierende Team und ließen sich nur noch kurz aus dem Rhythmus bringen, als die HSG auch Alexander Spoo mit einer Sonderbewachung bedachte.