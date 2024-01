Nach 27:28-Niederlage gegen VT Kempen Neukirchens Handballer legen Einspruch gegen Heimpleite ein

Grund für die Schlappe war eine völlig indiskutable Leistung in den ersten 30 Minuten. Trainer Hermann Casper: „Vor allem in der Deckung haben wir nichts auf die Reihe bekommen, im Angriff hatten wir teilweise überhebliche Abschlüsse.“ Folge war ein Rückstand, dem die Hausherren bis zur 42. Minute hinterherliefen. Die Casper-Mannschaft ging dann zwar in Führung, konnte sich aber trotz numerischer Überlegenheit nicht absetzen, weil sie fünf Minuten lang kein Tor erzielte. Kurz vor Schluss lag Kempen wieder vorne. Es standen noch 30 Sekunden auf der Uhr. Sechs Sekunden vor dem Abpfiff zeigte ein Neukirchener Spieler die grüne Karte für eine Auszeit. Die Uhr wurde angehalten. Da Casper aber bereits innerhalb der letzten fünf Minuten eine Auszeit beantragt hatte und eine zweite in dieser Phase nicht erlaubt ist, entschieden die Schiedsrichter auf Freiwurf für Kempen. Das allerdings war nicht regelkonform, denn der SVN hätte in Ballbesitz bleiben müssen. Dem Team wurde also der Chance beraubt, noch auszugleichen. Aus diesem Grund legten die Gastgeber Einspruch gegen die Spielwertung ein.