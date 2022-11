Handball-Kreispokal : Zwei Mal SV Neukirchen gegen TV Borken

Neukirchen-Vluyn Zwei Mannschaften des SV Neukirchen haben das Halbfinale des Pokalwettbewerbs im Handball-Kreis Wesel erreicht. Die Frauen und die Männer des SVN bekommen es mit dem selben Gegner zu tun.

Die Bezirkslia-Frauen des SVN empfangen heute um 18 Uhr den Verbandsligisten TV Borken. Die Gastgeberinnen spielen bis dato eine ausgezeichnete Saison mit Ambitionen auf den Aufstieg in die Landesliga. Lediglich eine Niederlage kassierten sie, und zwar im Spitzenspiel beim TV Borken III deutlich mit 21:30. „Leider waren einige unserer Spielerinnen nicht fit“, räumt die Neukirchener Frauenwartin Anna-Lea Wenzel ein. „Heute wollen wir zeigen, was in der Mannschaft steckt und Borken zumindest ein gleichwertiger Gegner sein.“ Verzichten müssen sie dabei allerdings auf ihre verhinderte Trainerin Maike Kern, für sie übernehmen Kerstin Ehrenberger und Yvonne Fillgert die Verantwortung auf der Bank. Außerdem fehlen Maike Prieps, Antje Laub und Eva Meiwes.

Im Wettbewerb der Männer trifft der Landesligist SV Neukirchen ebenfalls auf den TV Borken, der in der Verbandsliga beheimatet ist. Beide Teams haben momentan alle Hände voll zu tun, um sich von den Abstiegsregionen zu distanzieren. „Unsere Priorität liegt eindeutig auf der Meisterschaft“, betont der Neukirchener Trainer Hermann Casper. „Dennoch werden wir heute alles versuchen, das Finale zu erreichen. Das Spiel kommt mir sehr gelegen, damit wir wieder unseren Rhythmus finden, wenn es am kommenden Wochenende wieder um Punkte geht.“ Verzichten muss er dabei auf Rückraumspieler Marvin Bartnik und Abwehrchef Matthias von Zabiensky. Für Johannes Toschiki komt dieses Spiel noch zu früh. Der schnelle und treffsichere Linksaußen begann nach seiner Operation am Sprunggelenk zwar in dieser Woche wieder mit Training, das er aber nur unter Beschwerden absolvieren konnte.