Handball-Interview Simon Krivec : „Wir wollen Planungssicherheit für die Saison“

Moers Der Vorstand der HSG Krefeld Niederrhein hat sich mit einem Appell an den nationalen Verband gewandt. Es geht um die Frage, ob die Dritte Liga Profi- oder Amateursport ist.

Mit einem Offenen Brief an den Deutschen Handball-Bund machte Drittligist HSG Krefeld Niederrhein, der auch im Sportpark Rheinkamp spielt, auf sich aufmerksam. Der Vorsitzende Simon Krivec spricht über die sportlichen Sorgen, die ihn zu diesem Schritt bewogen haben.

Herr Krivec, was genau war der Anlass für Ihren Brief und hat der DHB darauf schon reagiert?

Was würde es denn für die HSG als Profiverein heißen, wenn die Liga dem Amateursport zugeordnet wird?

Krivec Wir haben einfach mal einen Vorschlag zur Diskussion gestellt. Am Ende des Tages muss er nicht angenommen werden. Wir wollen nur Planungsicherheit für die laufende Saison haben. Uns ist wichtig, dass die Vereine ein Mitspracherecht bekommen und der DHB nicht alleine entscheidet. Man muss einen offenen Dialog führen, was möglich ist und was nicht.