Fußball : GSV Moers hat im Abstiegskampf Mut geschöpft

Moers Der 8:1-Erfolg des Fußball-Landesligisten gegen Klosterhardt hat gezeigt, dass die Form stimmt. Nun geht es gegen Frohnhausen.

Drei der vergangenen vier Spiele konnte der GSV gewinnen. Die einzige Niederlage in der Phase gab es beim Tabellenführer FC Kray. Auch dort zeigten die Grafschafter eine gute Leistung, unterlagen nach einer 2:0-Führung aber noch mit 2:3. Der 8:1-Kantersieg beim direkten Abstiegskampf-Konkurrenten Arminia Klosterhardt am Ostermontag war dann ein deutliches Ausrufezeichen.

Dass die Stimmung zu diesem Zeitpunkt so gut sein würde, war noch vor einigen Wochen nicht unbedingt absehbar. „Wenn ich an Anfang April denke und unsere Leistungen in den Spielen davor, war das nicht wirklich gut“, erinnert sich Schikofsky und sagt dann: „Jetzt hoffe ich, dass wir unsere gute Serie fortsetzen.“

Fehlen werden gegen Frohnhausen am Sonntag die beiden gesperrten Tobias Kästner (Rote Karte in Kray) und Ibrahim Üzüm (zehnte Gelbe Karte). Außerdem ist Ekrem Aksu beruflich verhindert. „Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen. Man hat zuletzt gemerkt, dass wir mehr Auswahl haben.“

Das ist aus Schikofskys Sicht auch einer der Gründe für den Aufschwung, wie der Trainer erklärt: „Wir haben mehr personelle Möglichkeiten und haben da auch ein paar Positionen verändert.“ Was aber noch dazu kommt: „Außerdem sind die Jungs vom Kopf her in einer ganz anderen Verfassung. Vor ein paar Wochen haben sie sich kaum getraut, Fußball zu spielen. Jetzt sieht man, dass sie Spiel für Spiel mehr Zutrauen in sich haben.“