Fussball: VfB-Saison um einen Höhepunkt reicher

Homberg Fußball-Oberliga: Bis zur 87. Minute liegt der VfB Homberg noch 0:2 zurück, dann dreht die Mannschaft das Spiel gegen den 1. FC Kleve noch in einen 3:2-Erfolg um. Da schämt sich der stolze Trainer Stefan Janßen seiner Tränen nicht.

498 Tage ohne Heimniederlage hatten die Oberliga-Kicker des VfB Homberg hinter sich, als sie den 1. FC Kleve am Samstag am Rheindeich empfingen – sechs Minuten sorgten am Ende dafür, dass auch die 500er-Marke nun geknackt ist. Der Aufsteiger hatte den Tabellenführer am Rande des Serienendes. Doch dann zeigte der Ligaprimus erneut, dass er bis zum Schlusspfiff an sich glaubt.

Nach einem 0:2-Rückstand verkürzte Danny Rankl in der 87. Minute auf 1:2. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte Ferdi Acar für den Ausgleich und den Erhalt der Serie – doch damit nicht genug. Zwei weitere Minuten später traf Felix Clever mit dem Schlusspfiff sogar noch zum 3:2 (0:1)-Sieg für den Spitzenreiter. Die Wahnsinns-Saison der Gelb-Schwarzen ist um einen Höhepunkt reicher. Langsam wird es unheimlich.Da schämte sich Stefan Janßen auch seiner Tränen nicht, die ihm übers Gesicht liefen, als seine von fast 1000 Zuschauern angepeitschten Kicker sich in den Armen liegend auf dem tiefen Boden kugelten. „Die Jungs machen mich fix und fertig. Was hier heute in den letzten Minuten abgelaufen ist, hat mich richtig umgehauen“, werden die Homberger auch ihrem Trainer allmählich unheimlich. „Man muss es einfach ganz klar so sagen“, macht der Coach deutlich, „das ist die Mannschaft des Jahres!“