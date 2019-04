Fussball : Die Grafschafter sind zurück in der Erfolgsspur

Fußball-Landesliga: Beim 2:0-Heimerfolg über Burgaltendorf treffen Samet Altun und Comebacker André Hecker für den GSV.

Wie von Trainer Thorsten Schikofsky im Vorfeld angekündigt, spielte der GSV von Beginn an offensiv. Die ersten zehn Minuten entstanden dennoch keine nennenswerte Chancen. Die erste Moerser Strafraumszene wurde von den Gästen aus Burgaltendorf ins Toraus geklärt. Bei der folgenden Ecke nutze Samet Altun ein kurzes Durcheinander in der generischen Abwehr aus. Aus zentraler Position traf er zum 1:0 für den GSV (13.).

Durchgang zwei ging genauso weiter. Schon nach wenigen Minuten hatten die Gastgeber zwei Chancen, die Führung auszubauen. Doch auch Burgaltendorf kam zu besseren Möglichkeiten. Die Moerser Abwehr, die in Durchgang eins sicher gestanden hatte, leistete sich nach dem Seitenwechsel kleinere Fehler. Die Gäste erhöhten den Druck und drängten auf den Ausgleich. Die größte Chance dieser Spielphase hatten allerdings wieder einmal die Moerser. Diesmal in Person von André Hecker.

In einer sehenswerten Einzelaktion dribbelte sich Hecker von der Mittellinie durch die gesamte gegnerische Abwehr. Nur um danach wiederum am Burgaltendorfer Torhüter Jan Unger zu scheitern. Kurze Zeit später traf Hecker dann doch noch. In der 82. Minute erzielte der 24-jährige, der erst in dieser Woche nach einer Verletzung ins Training zurückgekehrt war, das entscheidende Tor zum 2:0.