Fussball : Scherpenberger Sechserpack mit drei Stellmach-Treffern

Moers 6.1 über Königshardt: Drei Tore von Stellmach

Zügig machten die Scherpenberger klar, dass sie die Partie in Königshardt gewinnen wollten. Sie übernahmen von Beginn an die Initiative und lagen schon nach einer halben Stunde mit 3:0 vorn. Die drei Treffer fielen innerhalb von nur zehn Minuten. Den Torreigen eröffnete Stellmach mit seinem ersten Treffer in der 21. Minute. El Houcine Bougjdi war es, der fünf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nico Frömmgen war in der 31. Minute zum 3:0 erfolgreich. Damit war die Begegnung zu einem frühen Zeitpunkt eigentlich schon entschieden.