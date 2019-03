Fussball: Florian Witte rettet Fichtes Punkt in Scherpenberg

Florian Witte rettet Fichtes Punkt in Scherpenberg

Kreis Fußball-Landesliga: Der Lintforter trifft in letzter Minute zum 1:1. Naldo Franke hatte für die Führung der Gastgeber gesorgt.

Am Ende fehlten dem SV Scherpenberg nur wenige Minuten, um im äußerst fairen Fußball-Landesliga-Derby gegen den TuS Fichte Lintfort als Sieger vom heimischen Platz gehen zu können. Doch bei den Gästen sorgte Florian Witte dafür, dass die Partie mit 1:1 (1:0) endete.

Bei drei Offensivaktionen konnte der SV Scherpenberg gar in Überzahlsituationen angreifen, versäumte es aber jedes Mal den Vorteil zu nutzen und zu Ende zu spielen. Mal kam der letzte Pass nicht an, mal wurde zu hektisch abgeschlossen. El Houcine Bougjdi zog in der 30. Minute ebenfalls aus der Ferne ab, doch der aufmerksamen Fichte-Keeper Pascal Weber lenkte die Kugel über die Latte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste mit dem 0:0 gut bedient.