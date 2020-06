Fußball : Fichte verpflichtet Nils Hermsen

Kleve Der 22-jährige Abwehrspieler kommt vom Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Für seinen ehemaligen Club kommt der Schritt überraschend. An der Lintforter Franzstraße trifft er auf zwei frühere Mitspieler.

Fußball-Landesligist hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der 22-jährige Nils Hermsen spielt in der kommenden Saison an der Franzstraße. Der Abwehrspieler, der vor zwei Jahren vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter gekommen war, kommt vom Oberligisten 1. FC Kleve. Hermsen hatte den Klevern ursprünglich mitgeteilt, dass er wegen seines Studiums in der kommenden Spielzeit kürzertreten möchte, aber für den Notfall zur Verfügung stehen würde.