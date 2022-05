Fußball-Bezirksliga : Spitzenspiel in Budberg mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen

Rheinberg Der SVB punktete zuletzt regelmäßig, beim TuS Xanten lief nicht viel zusammen. Die Gäste haben von den letzten sieben Pflichtspielen nur eine Partie gewonnen. Die Wilke-Elf will den dritten Tabellenplatz nicht mehr hergeben.

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, empfängt der Tabellendritte SV Budberg am Sonntag (15 Uhr) den Vierten TuS Xanten. Während die Gastgeber nach fünf ungeschlagenen Partien in Folge wieder in die Spur gefunden haben, suchen die Domstädter seit einigen Wochen ihrer Form. In den letzten sieben Pflichtpartien gab‘s nur einen Sieg, gegen die Abstiegskandidaten aus Uedem und Schwafheim reichte es nur zu einem Punkt.