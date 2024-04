Landesliga-Keeper kommt zur nächsten Saison TuS Xanten verpflichtet neuen Torwart

Das Verletzungspech beim Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten hält kurz vor dem Saisonende an. Jetzt ist auch die Spielzeit für Tim Reuters vorzeitig beendet. Beim 2:4 in Kevelaer biss der Innenverteidiger noch auf die Zähne. Nach einem Arztbesuch am Montag ist klar, dass Reuters wegen einer Knieverletzung pausieren muss. Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest. Entweder liegt ein Meniskus- oder sogar ein Knorpelschaden vor. „Für Tim tut’s mir echt leid. Ihn hat’s jetzt zum wiederholten Mal erwischt“, sagte Co-Trainer Levin Bardehle vor dem Kreis-Derby am Mittwoch, 15 Uhr, im Fürstenberg-Stadion gegen den Tabellenachten VfL Repelen. Unterdessen gab Marvin Braun, Offensivspieler und Sportlicher Leiter in Xanten, bekannt, dass der TuS einen neuen Torwart verpflichtet hat. So stößt in der kommenden Saison Jendrik-Jan-Alexander Maas von der SGE Bedburg-Hau dazu. Der 24-Jährige kam dieser Spielzeit bislang auf neun Landesliga-Einsätze.