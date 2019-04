Fussball: Ein „Big Point“, aber der SVB macht es spannend

Budberg Unnötig spannend wurde es aus Sicht des SV Budberg gegen Ende der Bezirksliga-Partie gegen den Dülkener SV. Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber das Geschehen komplett im Griff und führten zur Pause hoch verdient mit 3:0. Am Ende setzte sich der SVB aber nur knapp mit 3:2 durch.

„In der ersten Halbzeit war das wirklich ein Klassenunterschied“, fand Budbergs Trainer Patrick Jetten. Die Budberger hatten das Spiel unter Kontrolle und brachten den Gegner mit hohem Tempo und schnellen Kombinationen schon früh in große Schwierigkeiten. Bereits nach einer Viertelstunde führten die Hausherren durch die Treffer von Lennart Severith (7.) und Rafael Vizuete Mora (15.) mit 2:0. Das dritte Tor steuerte Norman Kienapfel bei (27.). „Zug zum Tor, hohes Tempo, gute Bälle in die Tiefe, da war sehr vieles sehr gut“, lobte Jetten.

Doch wo Licht ist, war eben auch Schatten, und der zeigte sich im zweiten Durchgang in Form einer Budberger Mannschaft, die die Spielkontrolle verlor, keine zweiten Bälle mehr für sich gewann und Probleme mit der robusten Spielweise der Dülkener bekam. Durch lange Bälle geriet die Defensive des SVB in Schwierigkeiten und kassierte so die zwei Gegentreffer (60./83.). “Am Ende steht aber der Sieg und damit ein Big Point“, freute sich Jetten.