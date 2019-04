Fussball : Ein gebrauchter Abend für den VfL Repelen

Kreis Fußball-Bezirksliga: FC Meerfeld und SV Schwafheim verschaffen sich Luft zum Tabellenkeller.

SC Viktoria Mennrath - VfL Repelen 5:0 (2:0). Vor 150 Zuschauern „in der Kull“ kassierten die ersatzgeschwächten Gäste ein derbes 0:5 (0:2) und mussten Rang zwei an die spielstarken Gastgeber abtreten. Zwei frühe Gegentreffer in der 13. und 16. Minute machten Repelen das Leben schwer. Trainer Sascha Weyen hatte vier Umstellungen vornehmen, dazu den Torwart tauschen müssen. Niklas Rennen ersetzte kurzfristig Hendrik Bornschein (Handverletzung).

Mit dem 0:3 kurz nach der Pause war die Partie gelaufen. Dazu verschoss Arjeton Krasniqi für Repelen noch einen Elfmeter. „Es lief irgendwie alles gegen uns“, so VfL-Trainer Weyen.

FC Meerfeld – 1. FC Mönchengladbach 3:1 (1:1). In der ersten Halbzeit war es ein enges und umkämpftes Spiel. Die Gäste gingen durch Adel Hanifa nach 40 Spielminuten in Führung. Doch praktisch mit dem Halbzeitpfiff glich Kai Kunzel für die Hausherren aus. Recht schnell nach der Pause hatte Meerfeld das Spiel dann gedreht. Dustin Eichholz traf zum 2:1 nach 54 Minuten. Und der erfolgreiche Meerfelder Stürmer schnürte später seinen Doppelpack, als er in der 70. Minute auf 3:1 erhöhte.