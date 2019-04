Fussball : Schwafheim und Meerfeld kommen unter die Räder

Kreis Obwohl der SV Budberg in Dilkrath kein Tor erzielte, durften die Gäste einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen. Das 0:0 war dabei durchaus ansehnlich und SVB-Trainer Patrick Jetten konnte mit dem Ausgang der Partie leben.

„Es war insgesamt ein Unentschiedenspiel und das 0:0 ist gerecht“, resümierte der Coach. Die erste Halbzeit gehörte den Hausherren und die Budberger hätten sich über einen Rückstand zur Pause nicht beschweren dürfen. „Das war schmeichelhaft für uns“, gab Jetten zu. Doch zur Pause stellte der Trainer um und diese Veränderungen fruchteten. „Wir haben in der zweiten Halbzeit den Innenverteidiger, der bei denen das Spiel aufgebaut hat, aus dem Spiel genommen. Das war der Schlüssel zu einer guten zweiten Halbzeit“, erklärte Jetten. Seine Mannschaft verfügte im zweiten Abschnitt über deutlich mehr Spielkontrolle und kam seinerseits durch Ricardo Andriejewski zu einer guten Einschussmöglichkeit. Da die Dilkrather auf der Gegenseite ihre Kontersituation nicht gut ausspielten, blieb es am Ende aber beim leistungsgerechten Unentschieden nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten.

Rheydter SV – FC Meerfeld 5:0 (3:0). Bereits am Samstag Abend kam der FC Meerfeld in Rheydt unter die Räder. Schon nach sieben Minuten gingen die Gastgeber durch Ferdi Berberoglu in Führung und erhöhten noch vor der Pause durch Nikola Kalchev (21.) und Lamin Marikong (27.). In Durchgang zwei ließen Batuhan Kaya (66.) und erneut Lamin Marikong die Treffer zum 5:0-Endstand folgen.