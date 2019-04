Fussball : Budberg verliert und verdient sich ein intensives Training

Budberg Mehrfach hatte Patrick Jetten, Trainer des SV Budberg, in der vergangenen Woche vor der Gefährlichkeit des kommenden Gegners gewarnt. Immer wieder erinnerte der Coach an das Hinspiel, als der SVB beim SC Teutonia Kleinenbroich mit 0:5 unterlag.

Dementsprechend bedient und sauer war Jetten auch nach der Partie: „Das war genauso naiv wie damals im Hinspiel. Wir haben im Zentrum nicht stattgefunden und wieder fast alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.“

Dabei glückte den Hausherren der Start in die Partie wunderbar. Norman Kienapfel traf bereits nach sieben Minuten zur Budberger Führung. Die hielt allerdings nur fünf Minuten und, schlimmer noch, bereits nach einer halben Stunde (22., 27.) hatte die Teutonia die Partie komplett gedreht und ging mit einem komfortablem 3:1-Vorsprung auch in die Halbzeit.

Irres Spiel in Budberg: Sämtliche acht Tore fallen in einer Halbzeit

Auch in der Folge fand die Budberger Auswahl nicht mehr ins Spiel und ließ vieles von dem vermissen, was das Team zuletzt immer wieder ausgezeichnet hatte. Das Tor 1:4 nach 62. Minuten war der unrühmliche Schlusspunkt einer entäuschenden Vorstellung. „Die Jungs denken wohl, wir sind durch. Das wird Dienstag ein intensives Training werden“, kündigte Jetten an.