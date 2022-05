Fußball-Bezirksliga : Veen möchte Repelen nicht entwischen lassen

Alpen Die Borussia kann am Sonntag im Kellerduell nach Punkten mit dem VfL gleichziehen. Bei den „Krähen“ droht der torgefährliche Felix Terlinden auszufallen. Die Gäste wollen sich für die letzte Saisonphase in eine gute Ausgangslage bringen.

Die drei Niederlagen in Folge und ein spielfreies Wochenende haben Borussia Veen auf den vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga abstürzen lassen. Am Sonntag im Kreis-Derby ab 15 Uhr gegen den VfL Repelen möchte Trainer Thomas Haal mal wieder auf der Gewinnerseite stehen. Mit einem „Dreier“ auf heimischem Rasen würden die „Krähen“ mit den Moersern nach Punkten gleichziehen. Für den VfL steht also ebenfalls viel auf dem Spiel.

„Für uns gilt es, den Anschluss nicht zu verlieren“, sagte Haal, der noch nicht weiß, inwieweit er auf Felix Terlinden, der wie Jan Büren bislang acht Treffer erzielt hat, zurückgreifen kann. Der 30-Jährige hatte sich bei einem Autounfall am Fuß verletzt. Abwehrchef Hendrik Terlinden steht Haal wieder zur Verfügung. Mitte nächster Woche wird sich der Trainer, der in der Winterpasue ins Krähendorf kam, übrigens mit Obmann Heinz Bemong zusammensetzen, um sich erstmals über seine Zukunft bei der Borussia und die Kader-Zusammenstellung zu unterhalten. Mit seinem Sieg über Repelen würde der Gesprächseinstieg sicherlich leichter fallen.

Der VfL hat in Veen die Chance, sich etwas Luft in Richtung der Abstiegsplätze zu verschaffen. „Wir haben das für uns auch klar als Sechs-Punkte-Spiel definiert. Es geht darum, dass wir uns für die letzten Spiele in eine gute Ausgangslage bringen“, meinte Trainer Nico Pehla und fügte an: „Unser Ziel ist, das Spiel anzunehmen und von Beginn an voll da zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein körperbetontes Spiel wird. Da müssen wir dagegen halten – aber auch einen kühlen Kopf bewahren.“ Verzichten muss er auf die verletzten Florian Preuß und Tolgahan Vardar.