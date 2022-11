Fußball-Kreisliga A : Viktoria Alpen ist die Mannschaft der Stunde

Tobias Schmitz ist für Viktoria Alpen auch mit 34 Jahren noch wertvoll. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kreis Das Team von Marcel Blaschkowitz gewann die letzten acht Spiele. Da kann selbst Spitzenreiter Asterlagen nicht mithalten. Der TuS erwartet am Sonntag Concordia Rheinberg, Alpen den SSV Lüttingen.

Marcel Blaschkowitz hat immer an seine Mannschaft geglaubt. Die Krise zum Saisonstart wurmte ihn natürlich ungemein, doch war er sich sicher, dass seine Elf in die Erfolgsspur finden wird. Jetzt, vor dem 17. Spieltag am Wochenende, ist Viktoria Alpen die Mannschaft der Stunde. Die letzten acht Punktspiele entschied die Blaschkowitz-Elf für sich. Da kann selbst Tabellenführer Asterlagen nicht mithalten. Der Spitzenreiter kommt auf „nur“ sieben Siege in Serie. Alpen empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den SSV Lüttingen. Asterlagen trifft zeitgleich auf Rheinberg.

Mit dem 6:4 am 25. September über den TV Asberg leitete die Viktoria die Wende ein. Mittlerweile ist das Team auf Tabellenplatz sieben angekommen. Die Mannschaft steht hinten wesentlich stabiler und ist in der Chancennutzung effektiver geworden. Als goldrichtig erwies sich der taktische Schachzug von Blaschkowitz, Tobias Schmitz aus der Innenverteidigung nach vorne zu ziehen. Der 34-Jährige wird auf der 6er-Position oder im Angriff eingesetzt. Der Routinier wechselt die Positionen auch während eines Spiels. Schmitz ist nicht mehr der Schnellste, macht aber viel mit seiner Erfahrung wett. Er ist jemand, der gut den Ball abschirmen kann – und Torgefahr ausstrahlt. In 16 Partien hat Schmitz bereits sieben Treffer erzielt.

Info Alle Partien werden am Sonntag angepfiffen 17. Spieltag VfL Repelen II – SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen (So., 12.30), SV Millingen – FC Meerfeld, TV Asberg – Alemannia Kamp, TuS Asterlagen – Concordia Rheinberg, Rumelner TV – ESV Hohenbudberg, FC Rumeln-Kaldenhausen – VfL Rheinhausen, Viktoria Alpen – SSV Lüttingen (alle So., 15), OSC Rheinhausen – SV Sonsbeck II, Borussia Veen – SV Budberg II (beide So., 15.15), SV Schwafheim – FC Neukirchen-Vluyn II (So., 15.30).

„In der gesamten Mannschaft kann ich jetzt wieder die Gier erkennen. Der Wille, zu gewinnen, ist bis zur letzten Minute da. Und die gute Fitness zahlt sich aus“, sagt Blaschkowitz, der wohl länger auf Nils Speicher verzichten muss. Der Torjäger vom Dienst der vergangenen Jahre hatte sich beim 3:2-Auswärtssieg über die SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen erneut eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Aus diesem Grund fällt auch Nils Kuhlmann für die Partie gegen Lüttingen aus. Dafür steht Jan Luca Rassier nach mehrwöchiger Verletzungspause wieder im Kader.

Während Alpen einen „Dreier“ nach dem anderen sammelte, zeigte die Formkurve von Concordia Rheinberg nach unten. Rang vier spiegelt nicht die Leistung der vergangenen Wochen wider. Die Begegnung beim TuS Asterlagen ist für Coach Manfred Wranik daher kein Topduell: „Wir treten schon seit längerem nicht wie eine Spitzenmannschaft auf. Daher möchte ich auch nicht von einem Spitzenspiel reden.“ Das 2:0 gegen den Rumelner TV am Sonntag musste die Concordia teuer bezahlen. Bei Goalgetter Silas Baumbach brach die alte Verletzung wieder auf, Lucas Bangert sah glatt Rot.