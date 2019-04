Fußball : Budberg kassiert drei tore in nur sechs Minuten

Budberg Der SV Budberg hat sich die Niederlage in Serie eingehandelt.

Der SV Budberg hat sich die fünfte Niederlage in Serie eingehandelt. In der Frauenfußball-Regionalliga West kam der Tabellenachte beim direkten Konkurrenten, dem 1. FC Köln II, mit 0:6 (0:3) unter die Räder. Die verletzten Führungsspielerinnen Alice Hellfeier und Claudia vom Eyser fehlten in der SVB-Defensive an allen Ecken und Enden.