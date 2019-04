Fussball : SVB II und SSV mit wichtigen Punkten gegen den Abstieg

Budberg/Lüttingen Vier wichtige Punkte im Abstiegsgeschehen der Frauenfußball-Landesliga hat der SV Budberg II aus seinem Doppelspieltag mitgenommen. Gestern teilten sich die Fußballerinnen beim Linner SV mit einem 1:1 (0:0) die Punkte.

Bereits am Freitag überraschte der SVB mit einem 3:2 (1:1)-Sieg gegen den Tabellenzweiten SV Rees. Zwei Mal kämpften sich die Hausherren nach einem Rückstand zurück ins Spiel. Es waren erst zwei Minuten abgelaufen, da lag Budberg schon im Hintertreffen. Annika Michel verpasste den Ausgleich, der dann Nina Hegmann nach einer halben Stunde gelang. In Hälfte zwei fiel der erneute Rückstand (72.). Der Elfte steckte jedoch nicht auf, zeigte sich bissig und mit viel Kampfgeist. Durch einen Doppelschlag von Stefanie Behrens und Annika Michel drehte Budberg das Ergebnis. Trotz der vier Zähler bleibt der SVB in Abstiegsgefahr. Die direkte Konkurrenz hat ebenfalls gepunktet. „Es fehlt noch einiges für den Klassenerhalt“, sagte Hoffmann.