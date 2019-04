Fechten : Achtungserfolge für junges Moerser Team

Moers Eine Delegation des Moerser Fechtclubs trat jetzt bei der Deutschen Meisterschaft der Senioren in Tauberbischofsheim an.

Im polnischen Torun steht demnächst die Fecht-Weltmeisterschaft der Kadetten und Junioren auf dem Programm. Außerdem warten einige Mitglieder vom Fechtclub Moers vor dem Saisonende noch auf Deutsche Meisterschaften in den verschiedenen Altersklassen.

Für die Senioren ist dieser Termin bereits vorbei. Im Damen- und Herrenflorett ging es im Bundesleistungszentrum Tauberbischofsheim um den nationalen Titel. Der FC Moers hatte dafür eine junge Fechtriege ins Rennen geschickt, die eher Erfahrungen statt Titel sammeln sollte. Allerdings konnte der ein oder andere Favorit geärgert werden. Mit Hannah Fenger, Luise Greiffer, Greta Jansen, Emily Klockhaus, Renee Oymann und Merle Ruers hatte sich vom FC Moers nach dem Gastgeber FC Tauberbischofsheimeine die größte Anzahl bei den Damen qualifiziert. Hannah Fenger zog als Fünfte ins Hauptfeld ein. Alle anderen Moerserinnen folgten ihr in die K.-o.-Runde. Unter den besten 64 Fechtern scheiterte schließlich Renee Oymann als Jüngste. Ihr folgten Emily Klockhaus, Luise Greiffer und überraschend auch Greta Jansen, die Angelina Noelle-Krause aus Cottbus unterlag. Merle Ruers setzte sich dagegen mit 15:14 gegen Ainhoa Vogel vom Ausrichter durch. Hannah Fenger überzeugte trotz Trainingsrückstandes, kam mit 15:6 gegen die Lübeckerin Leah Sophie Drescher weiter und komplettierte das Moerser Duo.

Damen Die Moerser Damenmannschaft mit Greta Jansen, Hannah Fenger, Renee Oymann und Merle Ruers landete am Ende auf einem tollen achten Platz.

Herren In der Mannschaftsentscheidung gelang dem jungen Moerser Team beim 45:39 ein Achtungserfolg gegen die Düsseldorfer Mannschaft. Nils Fabinger, Niklas Stieren und Matthias Neuhaus setzten sich gegen das Team um den Olympiasieger und neuen Deutschen Meister Benjamin Kleibrink durch.

Merle Ruers musste sich in der Runde der letzten 32 Fechterinnen verabschieden. Die Stuttgarterin Szofia Posgay war besser. Hannah Fenger zog nach dem 15:8 gegen Sophie Irene Brunets ins Achtelfinale ein. Dort musste sie sich aber der neuen DM-Dritten Eva Hampel vom Ausrichter geschlagen geben, überzeugte aber auf dem 15. Rang. „Wenn man bedenkt, dass Hannah kaum trainieren konnte, ist diese Platzierung noch höher zu bewerten“, so FCM-Trainer Saeid Nourouzi, der das Moerser Team in Polen unter seine Fittiche nahm.