Ex-BGLer duellieren sich in der Pro A „Man sollte ja niemals nie sagen“

Boner Wir wussten, dass es in dieser Saison einzig und allein um den Nichtabstieg gehen wird. Daher war es zu erwarten, dass wir uns auch spät in der Saison in einer schwierigen Situation befinden. Wir haben als Team einige Höhen und Tiefen erlebt. Dennoch sind wir zusammengewachsen. Mit mir selbst bin ich grundsätzlich zufrieden. Ich habe mich so gut es geht in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ich glaube, dass ich einen positiven Einfluss habe. Allerdings glaube ich auch, dass da noch mehr geht und ich mich immer noch verbessern kann.