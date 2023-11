Kreisportbund zeichnet aus KSB Wesel würdigt in Moers den Einsatz von fünf Ehrenamtlern

Der Kreissportbund (KSB) Wesel hat in Moers fünf Ehrenamtler(innen) für ihren Einsatz in den Vereinen ausgezeichnet. Die Preise übergaben der KSB-Vorsitzende Gustav Hensel und Pascal Smit von der KSB-Sportjugend. Hensel unterstrich die Wichtigkeit des Ehrenamts „für die Gesellschaft und dessen Stellenwert“. Die Geehrten erhielten neben einer Urkunde einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro sowie einen Gutschein über eine Basisausbildung zum Ehrenamtsmanager, sodass das zukünftige Engagement in ihren Vereinen „zielgerichtet gefördert und ausgebaut werden kann“.



Christian Sabolcec Er ist seit mehr als zehn Jahren für den TV Vennikel tätig. Sabolcec organisierte zunächst als treibende Kraft Sommerfeste, Galanächte zum Saisonabschluss und den Tannenbaumverkauf. Dabei war er stets der Erste auf der Anlage und immer der Letzte, der ging. Sabolcec engagiert sich auch in der Tennis-Abteilung – unter anderem als Geschäftsführer. In seine Amtszeit fällt unter anderem der Bau eines Spielplatzes sowie die Modernisierung der Dusch- und Umkleideräume. In der Corona-Zeit gelang es ihm, mit einer Aktion dem allgemeinen Trend des Mitgliederschwunds entgegenzutreten.



Werner Dlugokinski Er ist seit 2001 Mitglied beim TV Asberg und engagierte sich zunächst als Jugendtrainer, später als Coach der Frauen-Mannschaft. Seit 2008 ist Dlugokinski im Vorstand als Fußballabteilungsleiter aktiv.