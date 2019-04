Handball: Kampf, Leidenschaft und Einstellung

Kamp-Lintfort Frauen-Handball, 2. Bundesliga: Der TuS Lintfort gewann bei den „Spreefüxxen“ in Berlin mit 23:20 dank einer aufopferungsvollen Mannschaftsleistung und den Klassenerhalt damit fast in trockenen Tüchern.

Die Gäste vom linken Niederrhein haben erneut bewiesen, was alles mit Einstellung, Kampf und Leidenschaft zu erreichen ist. Dabei reiste ein kleiner, überschaubarer Kader in die Bundeshauptstadt. Kreisläuferin Tatjana van den Broek blieb aus privaten Gründen daheim in den Niederlanden, ebenso wie ihre Landsfrauen Annefleur Bruggeman wegen ihrer Fingerverletzung und Becky van Nijf aufgrund ihres Fersenspornes. Linkshänderin Leonie Lambertz biss auf die Zähne trotz eines dicken Fußes.

Aber die verbliebenen Spielerinnen ließen sich nicht unterkriegen, formierten sich zu einer stabilen Einheit. Insbesondere in der Defensive war die Bereitschaft vorhanden, ans Limit zu gehen. Die gesamte Mannschaft zog gemeinsam an einem Strang und trat ihren Gegenspielerinnen mutig und entschlossen entgegen. Die Grundausrichtung war dahingehend angereichert mit viel Aggressivität und der dazugehörigen Laufbereitschaft. Als ein zusätzliches, wichtiges Mosaiksteinchen erwies sich diesmal das Zweikampfverhalten. Die TuS-Spielerinnen rannten ihre Gegner permanent an, suchten den Körperkontakt und störten somit den Berliner Angriffsfluss massiv. Jede einzelne TuS-Spielerin leistete dabei Schwerstarbeit bis an ihre Grenzen. Als ein Beispiel kann Lisan van Hulten genannt werden, die auf einer zentralen Position schlichtweg „aufräumte“ und für nötige Sicherheiten im Verband sorgte. Ein weiterer Eckpfeiler war Sabrina Romeike. Die Torhüterin sprang immer dann in die Bresche, wenn die Not am größten war. Ihre zahlreichen Paraden motivierte die eigenen Mitspielerinnen und demoralisierte die Mannschaft auf der anderen Seite.