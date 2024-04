Lintforter Basketball-Herren benötigen neuen Trainer BGL-Coach Marcel Buchmüller kündigt Abschied an

In den vergangenen Wochen war bei den Stürzelbergern der Überlebenskampf erkennbar, mit deutlich aufsteigenden Leistungen. Einer knappen Niederlage in Meckenheim ließen sie zuletzt einen überraschenden Erfolg gegen die RheinStars Köln II folgen. Entsprechend gewarnt ist die BGL. „Das wird kein Selbstläufer. Stürzelberg hatte in vielen Partien großes Pech, musste sich oft auch nur knapp geschlagen geben. Und das Hinspiel sollte uns Warnung genug sein, den Gegner nicht zu unterschätzen“, so Buchmüller. In der Hinrunde konnte sich die BGL nur knapp in Dormagen durchsetzen.