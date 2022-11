DM-Triumph im Vielseitigkeitsreiten : Caro Hoffrichter vom RV Sydlitz Kamp Deutsche Amateurmeisterin

Kamp-Lintfort Die 31-Jährige gewann in Münster den DM-Titel in der Vielseitigkeit auf Lucky van het Trappersveld. Der RV Sydlitz Kamp ehrt sie an diesem Samstag während des interen Fünfkampfs. Das Event findet mit einem veränderten Modus statt.

„Nachdem es für mich bei den Deutschen Meisterschaften der Profis nicht ganz so gut geklappt hat, habe ich mir bei den Titelkämpfen der Amateure schon was ausgerechnet. Um ganz vorne zu landen, gehört aber auch immer viel Glück dazu“, sagte die 31-Jährige, die von der tollen Turnieratmosphäre schwärmte. Nach Dressur und Gelände ging sie bei den Titelkämpfen (CCI3*-S) als Führende ins abschließende Springen. „Der Kurs mit den engen Wendungen war nicht einfach zu reiten“, so Hoffrichter, die als Rechtsanwältin in Düsseldorf arbeitet. In der letzten Disziplin hielt sie ihren Platz und wurde mit 31,7 Minuspunkten Erste. Für diese Leistung gab’s auf der Siegerehrung neben dem Blumenstrauß eine schwarz-rot-goldene Schärpe und Goldmedaille. Hoffrichter erreichte in dieser Prüfung überdies mit dem achtjährigen Just Jaques Platz vier.