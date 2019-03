Basketball: BG Lintfort im Kellerduell chancenlos

Janosch Feige (am Ball) war effektivster Punktelieferant der BGL gegen die Accent Baskets Salzkotten (blau). Doch es reichte nicht. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Kamp-Lintfort Basketball, 1. Regionalliga: Die Personaldecke der BG Lintfort war zwar schon reichlich dünn, der kämfperische Einsatz dem Team auch überhaupt nicht abzusperchen, dennoch mit 55:93 verloren.

Schon vor dem Kellerduell gegen die Baskets Salzkotten in der 1. Regionalliga mussten die Basketballer der BG Lintfort einige Nackenschläge verkraften. Trainer Tobias Liebke musste gleich sieben Spieler ersetzten, schickte mit Jochen Durdel und Dorian Tiggelkamp zwei Akteure aus der „Zweiten“ ins Rennen, die ihre Sache prima machten und am Ende mit die punktbesten BGL-Spieler bei der 55:93 (31:43)-Niederlage waren.

Trotz des arg reduzierten Kaders legte die BGL couragiert los. Das Team zeigte in der gut gefüllten Glückauf-Halle sofort, dass es unbedingt den frühzeitigen Abstieg verhindern wollte. Einziges Manko im gesamten Spiel – die Chancenauswertung. Die BGL vergab ungewöhnlich viele Freiwürfe. Außerdem fehlte in vielen Situationen einfach das nötige Glück. Ergebnistechnisch konnten die Lintforter nur im ersten Viertel mithalten. Sie lagen nur knapp mit 14:17 zurück. Salzkotten war dagegen von Beginn an sehr effektiv.