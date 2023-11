Schwache Phase nach der Pause BGL kassiert in Wuppertal eine vermeidbare Niederlage

Doch dann folgte ein Rückfall in alte Zeiten, den man eigentlich bereits in die Kiste mit den schlechten Angewohnheiten, die sich tunlichst nicht mehr wiederholen sollten, verbannt hatte: Ein miserabler Start in die zweite Halbzeit. „Wir hatten schon vor der Pause gemerkt, dass uns die Wuppertaler, die wirklich herausragend athletisch und dynamisch sind, in vielen Eins-gegen-eins-Situationen weh getan haben. Das konnten wir nur schlecht verteidigen, auch wenn wir in der Offensive immer wieder Lösungen gefunden haben, die Partie ausgeglichen zu gestalten“, so Coach Buchmüller.