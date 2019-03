Basketball in Kamp-Lintfort: BG Lintfort verabschiedet sich aus der Liga

Kamp-Lintfort Der Basketball-Regionaligist will gegen den favorisierten SV Hagen-Haspe ordentlich auftreten.

Bekannt ist, dass sich die Basketballer der BG Lintfort aus der 1. Regionalliga verabschieden müssen. Der Tabellenletzte konnte diesmal den Klassenerhalt nicht wie in der vergangenen Saison auf der Zielgeraden mit gehöriger Schützenhilfe und Verzicht anderer Vereine stemmen. Doch die Mannschaft um BGL-Trainer Tobias Liebke möchte sich anständig aus der Liga verabschieden, in der bei einigen Teams Akteure unter Profibedingungen und Vereine mit einem deutlich höheren Etat unterwegs sind.

In der vorherigen Partie gegen die BG Hagen versuchten die Kamp-Lintforter trotz des schon feststehendem Abstieges alles. Da aber auch dort nur sechs Feldspieler einsatzbereit waren, mussten sie sich am Ende äußerst deutlich geschlagen geben. Wegen der Personalknappheit ist ein vernünftiger Trainingsbetrieb kaum noch möglich. Dennoch will sich die BGL nicht kampflos geschlagen geben. Das letzte Auswärtsspiel am Samstag, 19 Uhr, ist für sie ein Charaktertest.