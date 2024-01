Niederlage zum Abschluss der Hinrunde BG Lintfort verpasst den Sieg an der Freiwurflinie

Der Start in den Schlussabschnitt war dann auch erst einmal ein gelungener. Die BGL übernahm erstmals an diesem Abend die Führung und konnte diese auch einige Minuten behaupten. „Doch warum auch immer haben wir dann plötzlich aufgehört, die Dinge zu tun, die funktioniert haben. Wir haben den Ball zu schlecht bewegt, haben nicht mehr den Weg zum Korb gesucht, zu frühe Abschlüsse genommen. Aber letztlich hat uns die schwache Freiwurfquote letztlich in diese Situation gebracht. Denn mit einer normalen Ausbeute wären wir zu diesem Zeitpunkt schon deutlich weiter enteilt gewesen und wir hätten die Partie nach Hause gebracht, da bin ich mir ziemlich sicher“, so Buchmüller in seiner Analyse. „Wir haben den Sieg an der Linie liegen gelassen.“