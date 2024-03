Vermeidbare Niederlage in Hilden Katastrophales Schlussviertel bringt die BGL in Bedrängnis

Dass die Lintforter – bei denen Mark Sengutta trotz Problemen mit dem Sprunggelenk doch mitwirken konnte, dafür aber Eric Peltz und Till Achtermeier fehlten – durchaus mit einer deutlich komfortableren Ausgangssituation in die Osterferien hätten gehen können, darf dabei nicht unerwähnt bleiben. Denn gegen Ende des dritten Abschnitts lag die BGL bereits mit zwölf Punkten in Führung – gab diese im Schlussviertel aber noch aus der Hand. „Wir haben mehr als eine Hand am Sieg, spielen dann aber plötzlich komplett ohne Selbstvertrauen, lassen uns durch ein, zwei strittige Entscheidungen der Schiedsrichter völlig aus dem Rhythmus bringen und kämpfen einfach nicht“, so Coach Buchmüller nach der Begegnung.