21 Punkte im ersten Viertel Tim Schönborn zeigt der BG Lintfort die Grenzen auf

Die Partie war keine drei Minuten alt, da war sie im Grunde auch schon entschieden. Denn dank Tim Schönborn lag die BG Aachen zu diesem Zeitpunkt bereits zweistellig in Führung. Der Top-Akteur der Hausherren konnte in der Anfangsphase schalten und walten, wie er wollte, traf vor allem aus der Distanz hochprozentig. „Nach Aachen hätten wir am Samstag nicht fahren müssen. Zumindest nicht zum Basketballspielen. Das war vom Start weg zu wenig Gegenwehr“, so Schmak nach der Partie. Die Hausherren spielten physisch und mit viel Willen, die BGL konnte nicht mithalten und ließ sich vor allem beim Rebound immer wieder dominieren. Entsprechend einseitig verlief das erste Viertel. Zwar bekamen die Lintforter durch eine Umstellung in der Verteidigung Schönborn in der Folge in den Griff und konnten in limitieren, doch reichte das nicht, um den Hausherren am Samstagabend ansatzweise gefährlich zu werden.