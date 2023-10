Basketball 2. Regionalliga BG Lintfort gelingt trotz Niederlage die 180-Grad-Wende

Das zeigte sich bereits in den ersten Minuten. Die Gastgeber spielten physisch in der Offensive, die BGL brauchte einige defensive Sequenzen, um sich darauf einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Löwen aber bereits zweistellig in Führung. „Wir haben es eigentlich recht zügig hinbekommen, die Herausforderungen zu meistern, die uns vor die Füße geworfen wurden“, so Buchmüller. Doch die guten Schützen der Gastgeber brauchten nicht viel Zeit und Platz, um ihre Chancen zu nutzen.