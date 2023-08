Basketball BG Lintfort tritt im WBV-Pokal mit der Reserve an

Und auch in diesem Jahr wird die BGL gleich zweimal hintereinander auf den abermaligen Titelfavoriten aus Düsseldorf treffen. Denn am Donnerstag sind die Lintforter ab 20.30 Uhr bei der TG zu Gast, um die Erstrundenpartie des diesjährigen Pokalwettbewerbs auszutragen – und am nächsten Samstag, 9. September, steigt dann der Saisonauftakt in eigener Halle gegen die erfahrene Truppe vom Rhein.