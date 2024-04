Trotz Verletzungen gelingt der benötigte Sieg Die BG Lintfort bleibt Basketball-Zweitregionalligist

Vor allem im ersten Viertel war es die BGL, die den Ton angab. Man merkte dem Team an, dass es wusste, um wieviel es ging. Entsprechend zielstrebig und konzentriert traten die Lintforter von Beginn an auf. Schnell führte man erst 13:4 und baute diese Führung im Verlauf der ersten zehn Minuten kontinuierlich auf 29:12 aus, auch dank einer hochprozentigen Trefferqoute von der Dreierlinie. „Es war aber klar, dass das nicht so weitergehen würde. Davor habe ich die Jungs in der Viertelpause auch gewarnt.“