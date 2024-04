Zuschauerrekord, Abschied und ein Neuanfang Emotionaler Saisonabschluss für die BG Lintfort

Es war noch einmal die erhoffte große Sause – wenn auch am Ende mit dem falschen Ergebnis. Die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort haben an einem emotionalen Abend ihr letztes Spiel der Saison gegen die SG Sechtem mit 90:98 (38:49) verloren. Doch damit konnten die rund 500 Fans, die noch einmal den Weg in die Glückauf-Halle gefunden hatten, durchaus leben.