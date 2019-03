Basketball in Kamp-Lintfort : BG Lintfort muss wieder kämpfen

Till Achtermeier (links), wird der BG Lintfort gegen Hagen erneut fehlen. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Kamp-Lintfort Der Basketball-Regionalliga Lintfort will gegen Hagen mit mehr Leidenschaft auftreten als zuletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Plüm

Am Samstag gastiert der Tabellendritte BG Hagen in der Glückauf-Halle. Nach dem nun auch rechnerisch feststehenden Abstieg haben die Regionalliga-Basketballer der BGL allerdings noch eine Rechnung mit sich selbst offen. Die deutliche Niederlage gegen den Tabellenvorletzten Salzkotten zuletzt wurmte Team und Trainer auch Tage danach noch. Zu unkonzentriert, zu langsam, nicht zwingend trat die BGL gegen die Ostwestfalen auf. Nach zwei Jahren in der vierten Liga will sich das Team nun anders verabschieden.

„Wir haben gegen Salzkotten nahezu alles von dem vermissen lassen, was uns ansonsten immer ausgezeichnet hat: Kampf und Leidenschaft. Natürlich laufen wir personell auf dem Zahnfleisch und daran wird sich bis Samstag auch nichts ändern. Aber dennoch wollen wir uns deutlich besser präsentieren als zuletzt“, nimmt Liebke seine Akteure vor der Begegnung mit der BG Hagen in die Verantwortung.

Denn die trotz der sportlichen Misere immer treu gebliebenen Anhänger sollen für ihre Unterstützung etwas zurückbekommen. Leicht wird das aber auch gegen die BG Hagen nicht. Der Tabellendritte kämpft mit der BBG Herford derzeit noch um den zwar unbedeutenden, aber dennoch prestigeträchtigen dritten Platz in der Abschlusstabelle und möchte sich ausgerechnet beim Schlusslicht natürlich keinen Ausrutscher erlauben. Nicht so, wie am vergangenen Wochenende, als man zu Hause Citybasket Recklinghausen unterlag und auch den Kampf um die Vizemeisterschaft ad acta legen konnte.

Überhaupt scheinen die Akteure der Hagener BG die Saison seit einigen Wochen abgehakt zu haben. Denn bereits vor zwei Wochen setzten sich die Spieler um Marcus Ligons, Jasper Günther und Sören Fritze nur knapp in Salzkotten durch und hatten in der Woche zuvor auch mit den AOK Ballers Ibbenbüren so ihre Probleme.