Sieglos am Tabellenende der 2. Regionalliga Die BG Lintfort muss geduldig sein

In Köln wird es für die BGL daher darauf ankommen, endlich das richtige Gleichgewicht zwischen defensiver Stabilität und offensiver Effektivität zu finden. „Wir setzen die Ideen, die wir für unser eigenes Spiel mit Ball vor der Saison definiert hatten, immer besser um. Leider reicht es momentan aber am anderen Ende des Feldes oftmals nicht, um daraus auch Profit zu schlagen“, so Marcel Buchmüller. Vor allem in Eins-gegen-eins-Situationen wirken die Lintforter oft zu behäbig und langsam, laufen zu oft hinterher. Das reißt Lücken, die die bisherigen Kontrahenten auch konsequent zu nutzen wussten. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir mit Düsseldorf, Meckenheim, den Löwen und jetzt Köln ein verdammt knackiges Auftaktprogramm erwischt haben“, so Marcel Buchmüller.