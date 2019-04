Basketball : BG Lintfort empfängt zum Abschied den Meister

Mark Sengutta (am Ball) fehlt wegen einer Verletzung. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Kamp-Lintfort Die BG Lintfort erwartet zum letzten Regionalliga-Spiel die ART Giants Düsseldorf.

Die Basketballer der BG Kamp-Lintfort stehen vor ihrem letzten Spiel in der Regionalliga. Zum Abschluss kommt am Samstag um 20 Uhr der Meister ART Giants Düsseldorf. Das Hinspiel hatten die Düsseldorfer deutlich mit 100:44 gewonnen. Und auch mit dem Meistertitel in der Tasche werden die Giants alles für den 24. Sieg in dieser Spielzeit geben.

Dennoch freuen sich die Lintforter auf ihr letztes Spiel nach zwei Jahren in der Regionalliga. Das Fazit im Verein fällt durchaus positiv aus. Auch wenn von bisher 51 Spielen nur sechs gewonnen wurden. „Wir haben dann 26 Spiele mehr in der Liga absolvieren dürfen, als uns viele vorausgesagt haben“, sagt BGL-Sportwart und Co-Trainer Michael Deininger. „Allein der Klassenerhalt in der vorherigen Saison war ein Erfolg, mit dem so nicht zu rechnen war. Daher sind wir auch stolz auf das Geleistete.“

Nachdem für die Lintforter letzte Saison auch ein wenig Glück zum Klassenerhalt beitrug, waren sie in dieser Saison vom Pech verfolgt. Neuzugänge sollten die abgegangene Leistungsträger ersetzen. Zwei davon, Tom Grozer und Senol Özkandemir, verletzten sich bereits früh in der Saison und fielen die gesamte Spielzeit aus. Verletzungen zogen sich wie ein roter Faden durch die Saison. Mehrfach standen Trainer Tobias Liebke an Spieltagen gerade einmal acht Spieler zur Verfügung. Da wundert es nicht, dass auch an diesem Spieltag Verletzungssorgen eine Rolle spielen.

Neben Till Achtermeier, dessen Saison schon vor einigen Wochen durch einen Kieferbruch vorzeitig beendet wurde, fehlt auch Mark Sengutta verletzt. Weitere Spieler haben leichtere Blessuren, sollten aber am Samstag einsatzbereit sein. Was es nach der Saison an personellen Änderungen im Kader geben wird steht zur Zeit noch nicht fest. Sicher ist nur, dass Tom Illbruck am Samstag sein letztes Spiel in der ersten Mannschaft absolvieren wird.

(ski)