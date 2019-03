Fussball : VfL Repelen muss sich von der Spitze verabschieden

Der FC Meerfeld (weiß-rot) setzte sich gestern auf heimischen Platz gegen den VfL Tönisberg (weiß-blau) mit 4:0 durch. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Kreis Fußball-Bezirksliga: Aber sie ist nur ausgeliehen, denn das Spiel des Tabellenführers in Uerdingen fiel aus.

Der VfL Repelen ist die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga erstmal los. Das Spiel der Repelener beim VfB Uerdingen war wegen des gesperrten Platzes abgesagt worden. Die DJK/VfL Giesenkirchen konnte somit nach Punkten mit Repelen gleich- und dank des besseren Torverhältnisses vorbeiziehen. Repelen hat allerdings noch zwei Spiele nachzuholen.

Victoria Mennrath – SV Schwafheim 6:1 (3:0). Die dritte Niederlage in Folge war für Schwafheim gleichzeitig eine besonders heftige. Der SVS fand fußballerisch überhaupt nicht zu seinem Spiel und war in der Defensive extrem nachlässig. Bereits zur Pause führte Mennrath nach Toren von Oliver Krüppel (23.), Paul Szymanski (25.) und Simon Littges (40.) mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel stand es nach Toren von Szymanski (56.) und Schwafheims Torben Kleinekort (62.) 4:1. Zum Endstand trafen Maximilian Lambertz und nochmals Szymanski jeweils in der Nachspielzeit.

Schwafheims Co-Trainer Kevin Hanebeck sagte nach dem Spiel: „Das Ergebnis geht in der Höhe auf jeden Fall in Ordnung. Wir sind nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen und waren immer viel zu weit von den Gegnern weg.“

FC Meerfeld – VfL Tönisberg 4:0 (0:0). Nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten lenkte Meerfeld das Spiel in der Phase nach der Pause in seine Richtung, als Jan Pimingstorfer (49.) und Robert Kruppa (58.) trafen. In der Nachspielzeit sorgte Pimingstorfer mit einem Doppelschlag für den Endstand.

FCM-Trainer Thomas Geist: „In der ersten Halbzeit haben sich die beiden Mannschaften neutralisiert. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und am Ende verdient gewonnen, ich würde sogar sagen auch in der Höhe verdient.“ Tönisbergs Trainer Karl-Heinz Himmelmann: „Man muss sagen, dass Meerfeld verdient gewonnen, am Ende aber zu hoch. Es war ein schlechtes Spiel in dem sich die etwas bessere Mannschaft durchgesetzt hat.“