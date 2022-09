Deutsche Jugend-Meisterschaft im Voligieren : Bela Lehnen holt sich den nächsten Titel

Moers/Rheurdt Der Junioren-Europameister gewann im Einzel das DM-Turnier. Der 17-jährige Moerser und Luana Thämmig aus Rheurdt belegten zudem Rang zwei im Gruppenvoltigieren mit dem Team aus Köln Dünnwald

Bela Lehnen, Voltigierer aus Moers , hat bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft auf seine starke Saison das Sahnehäubchen gesetzt. Der 17-Jährige gewann in Münchehofe den Titel im Einzel. Zudem wurde er Zweiter mit dem Juniorenteam vom VV Köln Dünnwald. Der sechsköpfigen Mannschaft gehörte auch die 15-jährige Luana Thämmig aus Rheurdt an. Im Einzelwettbewerb der Junioren-Damen wurde sie Zwölfte und war mit der Platzierung hochzufrieden.

Auf seinem Weg zum DM-Titel begleitete Lehnen wieder Wallach Formel 1 d.C. sowie Alexandra Knauf an der Longe. Im Pflichtdurchgang Einzel Herren erturnte er die Note von 8,042 und lag gleich vorne. Es folgten zwei Kür-Durchläufe. Der Moerser, der im Sommer Europameister geworden war, bekam im finalen Durchgang die Wertnote von 8,318 und holte sich souverän den nationalen Junioren-Titel.

Mit dem Kölner Team eroberten sich Bela Lehnen und Luana Thämmig mit Wallach Ecuador sogleich Rang zwei. Im Finale steigerte sich die Auswahl im Vergleich zur ersten Kür nochmals und verdiente sich im Gruppenvoltigieren die Vize-Meisterschaft. Luana Thämmig beendete in der Einzelwertung ihren Pflichtdurchgang auf Max 4060 und in Begleitung von Longenführerin Sarah Krauß als 19. mit soliden 6,719 Punkten. In der ersten Kür erkämpfte sie sich Platz 16. Tags darauf turnte sie sehr sauber und kam im Gesamtklassement von 46 Starterinnen auf Rang zwölf.