Vereine : Party beim Sportlerball für Jung und Alt

BÜDERICH Beim Jubiläum des SV Büderich spielte die Zahl 19 eine große Rolle. Es soll weiterhin der Breitensport nachhaltig gefördert werden.

Auf der Sportanlage des SV Büderich wurde am Wochenende ganz groß gefeiert. Am Samstagmorgen wurde der zweitägige Festakt anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums offiziell eröffnet.

Die Zahl 19 ist für den Büdericher Spielverein eine ganz besondere. Denn der Klub wurde am 19. März 1919 von 19 jungen Büderichern gegründet. „Das Vereinsleben aus Tradition, Sport und Gemeinschaft macht uns in Büderich sehr stolz“, lauteten die einleitenden Worte der Begrüßungsrede des Präsidenten Simon Schwirtz. Der 31-Jährige musste viele Hände schütteln und durfte alles begrüßen, was Rang und Namen hat. 200 geladene Gäste fanden den Weg ins extra aufgebaute Zelt auf dem Vereinsgelände, darunter Übungsleiter, Förderkreis, Vorstand und Jubilare des SVB sowie zahlreiche Ehrengäste, Politiker, Firmen und Verbände. Auch Wolfgang Jades, Präsident des Fußballvereins Niederrhein, sagte zu.

„Jetzt tauchen wir tief in die Geschichte unseres Vereins ein“, kündigte Geschäftsführer Theo Bleckmann den Vortrag von Dr. Hans-Josef Hackstein an. Der Chronist hat die Historie des Vereins auf 90 Seiten niedergeschrieben. Hackstein blickte darin auf die größten Meilensteine, wie etwa die Gründung der Leichtathletikabteilung, die Nachkriegszeit oder zurückliegende Erfolge der Fußballer zurück. Etwa 500 aktive Mitglieder zählt der SV Büderich. Alle Anwesenden hörten gespannt zu. Nach der Eröffnungszeremonie standen dann vor allen Dingen Spiel und Spaß im Vordergrund. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde viel geschwitzt. Der Nordic-Walking-Biathlon, immer begleitet von Musik- und Tanzaufführungen, sowie eine Kinderolympiade trugen ihren Teil dazu dabei.

Mit dem Ende der Jubiläumstage steht für den Präsidenten nun wieder der Alltag an. Simon Schwirtz steckt sich weiterhin hohe Ziele, um den Verein in eine sichere Zukunft zu lenken. „Die Jugendarbeit bleibt natürlich wichtig, um sich nachhaltig in allen Bereichen gut aufstellen zu können.“ Vor allem den in den letzten Jahren großen Zulauf im Breitensport will Schwirtz unbedingt aufrechterhalten und vielleicht sogar weiter ausbauen. Fitness-Jumping auf Trampolinen oder Spinning auf Fahrrädern spielen in den Überlegungen des ehrgeizigen kaufmännischen Angestellten eine große Rolle.