Basketball : BG Lintfort hofft aufs Ende der Wartezeit

Mit diesem Kader geht die BGL in die Saison in der 2. Regionalliga: (hinten v.l.) Headcoach Tobias Liebke, Rado Juskovic, Eric Peltz, Aaron Roschewski, Dorian Tiggelkamp, Janosch Feige, Milan Juskovic, Patrick Wittich, Mark Sengutta, Co-Trainer Andreas Schäfer; (vorne v.l.) Co-Trainer Martin Pluschkat, Paul Krüger, Mattis Alsfasser, Tim Spankowski, Jochen Durdel, Oskar Mellmann, Jonas Humm, Renick Bettinger, Team-Manager Michael Deininger, Ausrüster Tom Illbruck. Es fehlt: Semih Sehovic. Foto: Paula Tayeboun/BGL

Kamp-Lintfort Seit nunmehr rund eineinhalb Jahren sind die Regionalliga-Basketballer zur Pause verdammt. Nun startet das Team von Coach Tobias Liebke in die Saisonvorbereitung – mit viel Optimismus, aber auch der Pandemie-Situation im Hinterkopf.

Eigentlich befänden sich die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort nun bereits mitten in der heißen Phase. Denn mit dem Ende der Sommerferien wäre der Saisonstart üblicherweise nur noch vier Wochen entfernt. Doch in Corona-Zeiten ist auch hier alles anders. Denn der westdeutsche Verband hat den Saisonstart vorsorglich schon auf Ende Oktober – also nach den Herbstferien – verlegt.

Sollte es dann losgehen, lägen auch hinter den Lintforter Basketballern ziemlich genau 20 lange Monate ohne Pflichtspiel. Und die in dieser Zeit angestaute Energie soll ab sofort in entsprechende Bahnen gelenkt werden. Denn Coach Tobias Liebke hat bereits in der vergangenen Woche insgesamt 16 Akteure in der Glückauf-Halle versammelt, um in die Vorbereitung zu starten. „Wir haben zwar schon in den vergangenen Monaten unter Beachtung der jeweils gültigen Regeln regelmäßig trainiert und die Fitness im Blick gehabt, aber nun geht es so richtig los“, so der 36-Jährige, der in großen Teilen auf den Kader zurückgreifen kann, der ihm auch zur vergangenen Saison zur Verfügung gestanden hätte.

Info Hinrunden-Spielplan der Lintforter Basketballer Spielplan Dieses Programm hat die BGL zu bewältigen: Heim Barmer TV (6. November, 20 Uhr), DJK Adler Frintrop (27. November, 20 Uhr), Leichlinger TV (11. Dezember, 20 Uhr), Sechtem Toros (15. Januar 2022, 20 Uhr), Südwest Baskets Wuppertal (29. Januar, 20 Uhr). Auswärts TG Düsseldorf (30. Oktober, 16 Uhr), BG Aachen (13. November, 19 Uhr), ErftBaskets Bad Münstereifel (noch nicht terminiert), RE Baskets Schwelm (noch nicht terminiert), ART Giants Düsseldorf II (22. Januar 2022, 18 Uhr), TG Stürzelberg (5. Februar, 16 Uhr).

Denn alle Spieler haben ihre Zusage gegeben, auch in der kommenden Spielzeit für die BG Lintfort aufzulaufen. „Das kommt uns sehr entgegen, weil wir schon im vergangenen Jahr gewisse Grundlagen gelegt haben, auf die wie nunmehr aufbauen können“, so Liebke. So wird nun auch der 17-jährige Jonas Humm fest zum Kader gehören und nicht noch parallel für den Weseler TV auflaufen. Ein weiterer gebürtiger Weseler für die Aufbauposition wird der 17-jährige Renick Bettinger sein. „Er spielt seit der U14 bei uns in Lintfort, wird in der kommenden Saison aber auch noch in der U18 zum Zuge kommen.“

Zwei weitere Jugendspieler, die an den Kader herangeführt werden sollen, sind Tim Spankowski (15, Flügel) und Mattis Alsfasser (14, Aufbau). „Beide spielen seit der U12 in Lintfort und wurden in der U14 von ihrem jetzigen Mitspieler Oskar Mellmann auch trainiert. Sie haben beide große Fortschritte gemacht und sollen nun erste Erfahrungen im Seniorenbereich machen“, erläutert Liebke.

Einer, der bereits über genügend Erfahrung im Seniorenbereich verfügt, ist Dorian Tiggelkamp. In den vergangenen zehn Jahren spielte der 29-jährige Center immer in der zweiten Lintforter Mannschaft in der Landes- sowie Oberliga, durchlief davor sämtliche BGL-Jugendteams. „Dorian hat immer mal wieder ausgeholfen, wenn bei uns Not am Mann war. Er hat in den vergangenen Monaten viel gearbeitet und sich den Sprung in die erste Mannschaft verdient“, so Liebke. Zudem gebe Tiggelkamp dem Team noch mehr Flexibilität und Tiefe auf den großen Positionen, was natürlich auch nie schlecht sei.

Schlecht wäre es allerdings, wenn die Entwicklung der Corona-Zahlen den Basketballern abermals einen Strich durch die Rechnung macht. Aber daran möchte Liebke gar nicht erst denken. „Das haben wir sowieso nicht in der Hand. Wir bereiten uns jetzt auf die Saison vor und warten dann ab, was geht oder auch nicht.“