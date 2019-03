Basketball : BG Lintfort will die letzten Aufgaben der Saison genießen

Paul Krüger sammelte 15 Punkte für die BGL. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Kamp-Lintfort Basketball, 1. Regionalliga: BGL kassiert gegen Hagen eine 61:106-Schlappe, muss dabei erneut auf einige Spieler verzichten.

Für die Basketballer der BG Lintfort neigt sich die Zeit in der 1. Regionalliga nun dem Ende entgegen. Die bereits als Absteiger feststehenden Letztplatzierten gingen am Samstagabend zuhause gegen die BG Hagen mit 61:106 (28:57) unter. Auch in dieser Begegnung fehlten den Lintfortern wieder einmal eine ganze Reihe wichtiger Spieler.

Patrick Wittich, Michael Schmak, sowie Till und Thomas Achtermeier standen BGL-Trainer Tobias Liebke allesamt nicht zur Verfügung. Mark Sengutta kehrte zwar nach einer Schambeinentzündung in die Mannschaft zurück, war aber auch noch nicht ganz fit.

Derart ersatzgeschwächt hatten die Gastgeber dem Drittplatzierten aus Hamm von Anfang an wenig entgegenzusetzen. Nach dem ersten Viertel waren die Gäste bereits komfortabel mit 25:16 in Führung. Bis zur Pause war die Führung der Gäste sogar auf 29 Punkte gewachsen.

Auch in der zweiten Hälfte ließ die BG Hagen nicht nach. Mit 43:85 Rückstand ging es für die BGL ins letzte Viertel. Hagen ließ es jetzt etwas ruhiger angehen. Somit war der vierte Durchgang, was die Punkte angeht, ausgeglichener. Die Gäste bauten ihre Führung nur um drei Punkte aus. Am Ende stand für die BGL dennoch ein Rückstand von satten 45 Punkten zu Buche.

Dem Tabellenschlusslicht aus Lintfort bleiben jetzt noch zwei Spiele in der Regionalliga. Nächste Woche auswärts gegen den Achtplatzierten SV Hagen-Haspe und der Saisonabschluss in Kamp-Lintfort gegen ART Giants Düsseldorf. Die Düsseldorfer haben als Tabellenerste den Aufstieg fast schon in der Tasche. Bis zuletzt stehen also sehr schwere Spiele für die Lintforter an.

Dennoch sieht der BGL den letzten Spielen auch positiv entgegen. ,,Wir müssen inzwischen jede Woche ohne sechs etatmäßige Spieler antreten. Das ist keine Ausrede, aber eine Erklärung. Letztlich genießen wir jede Sekunde, die uns in dieser Liga noch bleibt“, sagte Trainer Liebke nach dem Spiel.