Basketball : BG Lintfort empfängt das Team der Stunde

Kamp-Lintfort Gegen die seit neun Spielen unbesiegte BG Aachen sind die Lintforter Regionalliga-Basketballer klarer Außenseiter. Dennoch gibt man sich im BGL-Lager kämpferisch.

Entsprechend wird die BGL als klarer Außenseiter in die Partie gehen. „Schon das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit, eigentlich die einzige Partie der Hinrunde, in der wir von Beginn an keine Chance auf einen Sieg hatten“, so Liebke mit Blick auf die Aachener. Das Team aus dem Dreiländereck musste zum Jahreswechsel zwar einige studien- und berufsbedingte Abgänge verkraften, kann aber auf einen unheimlich tief besetzten Kader bauen – zu dem mit Max Middeldorf auch noch ein früherer Lintforter Regionalliga-Akteur zählt.

Die jüngste Niederlage in Barmen hat die BGL in der Tabelle derweil wieder ein wenig zurückgeworfen, mit nun zwölf Punkten rangieren die Lintforter aber immer noch im gesicherten Mittelfeld auf Platz sieben. Auch wenn die Aussichten auf einen Erfolg über Aachen eher gering sind, will man sich im BGL-Lager aber natürlich nicht schon im Vorhinein geschlagen geben. „Wir werden mit allem, was wir haben, die Partie angehen und uns nicht kampflos ergeben“, so Liebke. Allerdings hängt für dieses Vorhaben auch viel davon ab, welches Personal dem BGL-Coach zur Verfügung steht. Nachdem man in Barmen zuletzt nur mit acht Spielern antreten und in der Schlussphase der Partie entsprechend nicht mehr entscheidend nachlegen konnte, dürfte sich die Personallage diesmal aber wieder entspannter gestalten.