Basketball : Feuerwehrmann ohne Rettungsmission

Kamp-Lintfort Die Verantwortlichen der BG Lintfort sind nach langer Suche endlich fündig geworden. Mit Christopher Schubert wird ein alter Bekannter Trainer der Oberliga-Reserve.

Lange haben die Verantwortlichen der BG Lintfort gesucht. Nun können die Basketballer endlich Vollzug melden: Christopher Schubert übernimmt den Trainerposten der zweiten Herrenmannschaft, die in der Oberliga auflaufen wird. Der 40-Jährige ist bei der BGL kein Unbekannter. Schon als Sechsjähriger stand er erstmals selbst auf dem Basketballfeld, durchlief sämtliche Jugendteams und spielte rund zwölf Jahre für die erste Herrenmannschaft in der Oberliga und 2. Regionalliga – unterbrochen von einem kurzen Intermezzo beim Erstregionalligisten BG Dorsten.

Schließlich konzentrierte sich Schubert aber zunächst auf die berufliche Karriere, stieg in den vergangenen Jahren zum Wachabteilungs- und Einsatzleiter bei der Feuerwehr Moers auf. Doch Verbindungen zu seinem Job möchte er mit Blick auf die neue Aufgabe bei der BGL nicht knüpfen. „Das ist keine Rettungsmission. Ich möchte eine Mannschaft formen, die größtenteils aus talentierten Nachwuchskräften bestehen wird. Ziel ist, die technischen und taktischen Fähigkeiten so auszubilden, dass die jungen Spieler schnell im Seniorenbereich Fuß fassen können.“ Schließlich sei das große Faustfand der Lintforter Basketballer schon immer die gute Jugendarbeit gewesen, daran gelte es nun anzuknüpfen.

Daher möchte sich der zweifache Familienvater, der auch die weibliche U12 der BGL betreut, nicht auf ein konkretes Saisonziel festlegen. „Hauptsächlich möchte ich die Spieler individuell fördern, ihnen Spaß, Ehrgeiz und Leidenschaft vermitteln. Was wir letztlich in der Liga erreichen werden, wird sich herausstellen.“ Die BGL II trifft in Gruppe A der Oberliga 2 auf Bayer Uerdingen, den TV Goch, die BG Kaarst-Büttgen sowie die drei Düsseldorfer Konkurrenten ART Giants III, Alte Freunde und Maccabi.