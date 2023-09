Basketball-Saison startet am Samstag BGL will zwei Gründe zum Feiern haben

Dabei mithelfen sollen nach dem Abgang von Thomas Achtermeier zum Nachbarn TuS 08 Rheinberg insgesamt drei Neuzugänge. Kerem Kanbir, der in Wesel mit dem Basketball begann, bereits in der U19-Bundesliga auflief und im vergangenen Jahr für die BG Dorsten am Ball war, hat sich dem Team ebenso angeschlossen wie Uros Vujanovic und Nemanja Malesevic, die beide in der abgelaufenen Saison für Basket Duisburg in der Landesliga spielten. Malesevic ist derweil in Lintfort kein Unbekannter, schnürte schon lange Jahre für die BGL-Reserve seine Schuhe. Ansonsten haben sich im Kader keine Änderungen ergeben: Die arrivierten Kräfte sind allesamt noch an Bord, die Nachwuchstalente Jonas Humm, Mattis Alsfasser und Burak Kulac sollen für die nötigen Verschnaufpausen sorgen und weiterhin wichtige Erfahrung sammeln. „Wir sind noch einmal ein wenig breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison, als uns regelmäßig irgendwann die Puste ausgegangen ist. Dadurch konnten wir viele Spiele nicht mit der nötigen Intensität und Konzentration zu Ende bringen und haben mehrfach noch unnötig verloren. Daran haben wir auch in der Vorbereitung hart gearbeitet“, so Buchmüller.