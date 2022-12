Basketball BG Lintfort scheitert im Pokal-Achtelfinale

Dabei pendelte sich die Partie ein. Beide Mannschaften unternahmen keine größeren Anstrengungen mehr, am Spielverlauf noch etwas zu ändern, wodurch sich letztlich die Favoriten sicher, aber nicht überdeutlich den Viertelfinal-Einzug sicherten. Der Umstand, dass sein Team aber alles auf dem Feld gelassen hatte, honorierte auch BGL-Coach Marcel Buchmüller: „Das war noch einmal ein guter Auftritt, an den wir anknüpfen sollten. Aus dieser Partie können wir viel mitnehmen, das wird uns für die kommenden Monate helfen.“ Nun steht die dreiwöchige Weihnachtspause an. Weiter geht es für die BGL mit dem letzten Hinrunden-Spiel gegen die Südwest Baskets Wuppertal am Samstag, 13. Januar.