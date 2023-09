Basketball-Regionalliga BG Lintfort erwartet die Wundertüte Meckenheim

Nachdem die Saison für die Lintforter eigentlich recht enttäuschend begonnen hatte – im Auftaktspiel gegen die TG Düsseldorf setzte es eine durchaus vermeidbare Niederlage – wird die anstehende Aufgabe aber keineswegs einfacher zu lösen. Denn wie schon in den vergangenen Jahren erweist sich auch in dieser Saison der Aufsteiger aus der enorm starken Oberliga-Gruppe 1 wieder als echter Brocken. So unterlagen die Meckenheimer am ersten Spieltag zwar knapp den Südwest Baskets Wuppertal, zeigten am vergangenen Wochenende aber, was in ihnen steckt: Der Vorjahresdritte SG Bergische Löwen wurde quasi demontiert und mit einer deutlichen Niederlage wieder nach Hause geschickt.